Раскрыты подробности самой мощной версии Playstation 5

По словам инсайдера, разработка PS5 Pro началась в начале прошлого года, и уже готовятся демо-версии для крупных студий. Скорее всего они могут получить комплекты для разработчиков уже в ноябре этого года, что намекает на возможный релиз в следующем году.

По слухам, GPU будет работать на скорости 18 Гбит/с, что значительно выше, чем у PS5 - 14 Гбит/с. Хотя точный объем памяти и ширина шины не раскрываются, предположения говорят о возможной поддержке игр в формате 8K и высокочастотного 4K-геймплея. Кроме того, слухи намекают на использование передовой технологии AMD FidelityFX Super Resolution 3.