Раскрыты размеры и вес новой PlayStation 5

Габариты стандартной версии консоли с оптическим приводом таковы: 39 х 10,4 х 26 см (длина, высота и ширина в лежачем положении). Размеры варианта без оптического привода немного иные: 39 х 9,2 х 26 см. То есть консоль, для которой не понадобятся диски, будет чуть тоньше. Правда, надо учитывать, что приставка имеет неправильную форму, поэтому габариты приблизительные. Стандартная PlayStation 5 весит 4,5 килограмма, а цифровая — 3,9 килограмма.

Что касается контроллера DualSense, то его габариты составляют 16 х 6,6 х 10,6 см (длина, высота и ширина). Весит геймпад 280 граммов. Он получился больше, чем DualShock 4.

Напомним, цифровая версия PlayStation 5 в России будет стоить 37 999 рублей, а версия с приводом — 46 990 рублей. В продажу консоли поступят 19 ноября.