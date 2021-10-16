Раскрыты системные требования переизданий культовых игр GTA

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Раскрыты системные требования переизданий культовых игр GTAПока это неподтверждённая информация
Инсайдер сообщил системные требования для сборника переизданий Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition, в который войдут обновлённые GTA 3, Vice City и San Andreas.
Итак, минимальные системные требования:
- ОС — Windows 10;
- Процессор — Intel Core i5-2700K (возможно, имелся ввиду i7-2700K) или AMD FX-6300;
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 760 2GB или AMD Radeon R9 280 3GB;
- Оперативная память — 8 ГБ;
- Место на диске — 45 ГБ.
Рекомендуемые системные требования:
- ОС — Windows 10;
- Процессор — Intel Core i7-6600K (возможно, имелся ввиду i7-6700K) или AMD Ryzen 5 2600;
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 970 4GB или AMD Radeon RX 570 4GB;
- Оперативная память — 16 ГБ;
- Место на диске — 45 ГБ.
Стоит отметить, что эти требования выше, чем для GTA V.
Напомним, релиз Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition должен состояться до конца 2021 года.