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Раскрыты системные требования переизданий культовых игр GTA

Пока это неподтверждённая информация

Инсайдер сообщил системные требования для сборника переизданий Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition, в который войдут обновлённые GTA 3, Vice City и San Andreas.