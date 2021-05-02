Раскрыты сроки выпуска S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети рассказали о документе, который указывает на сроки выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. Игру стоит ждать в конце 2021 года. Первые три месяца она будет эксклюзивом для устройств, связанных с Microsoft, — консолей Xbox и ПК. После этого S.T.A.L.K.E.R. 2 могут выпустить и на PlayStation 5.

Также из документов стало известно, что Microsoft хочет сократить комиссию для разработчиков в магазине Xbox с 30 до 12%. Эти изменения, как сообщается, вступят в силу в августе 2021 года.