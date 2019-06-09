Рассекречен новый интерфейс Steam

На обновлённой странице библиотеки секции расположены так: сверху обновления для игр, ниже — игры, которые запускали последними, а ещё ниже — вся коллекция. Страницы игр стали более аскетичными. Также Steam Database показал скриншот раздела с карточками. Они получили интересный визуальный эффект — небольшой наклон при движении указателя мыши.

Пока неизвестно, когда смогут ли пользователи переключаться между новой и старой версией интерфейса, когда первая станет доступна.

Напомним, официально о редизайне сервиса Valve заявила ещё в марте.