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Игры
Сегодня 18:32

Рассекречен новый интерфейс Steam

Изменили библиотеку и раздел с достижениями
В сети появились изображения нового интерфейса сервиса цифровой дистрибуции Steam.

Аккаунт в твиттере Steam Database‏ сообщает, что изображения утекли через обновление для лаунчера CS:GO в Китае. На скриншотах видно обновлённые страницы библиотеки, игры Euro Truck Simulator 2 и раздел с достижениями. Автор утечки предупреждает, что это, скорее всего, незаконченная версия интерфейса.

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Фото: Steam Database

На обновлённой странице библиотеки секции расположены так: сверху обновления для игр, ниже — игры, которые запускали последними, а ещё ниже — вся коллекция. Страницы игр стали более аскетичными. Также Steam Database показал скриншот раздела с карточками. Они получили интересный визуальный эффект — небольшой наклон при движении указателя мыши.

Пока неизвестно, когда смогут ли пользователи переключаться между новой и старой версией интерфейса, когда первая станет доступна.

Напомним, официально о редизайне сервиса Valve заявила ещё в марте.

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