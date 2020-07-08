Рассекречена дата анонса стоимости новой PlayStation 5

Аналитик Роберт Серрано (Roberto Serrano) сообщает, что Microsoft рассчитывает нанести удар по Sony, объявив стоимость старшей Xbox Series X и младшей Xbox Series S. Дело в том, что эти модели займут обе ценовые ниши — и верхнюю, и нижнюю, а PlayStation 5 окажется только в верхней.

По информации аналитика, Sony объявит цены на обе версии PlayStation 5 — с приводом и без — на следующей неделе, 13 июля. Также компания назовёт дату старта продаж и предзаказов.

По слухам, консоль Sony с приводом будет стоить $500, а без привода — $400. Xbox Series X будет оценена в $450, а Xbox Series S и вовсе в $200-250.