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Рассекречены цены и даты выхода PlayStation 5
Для разных стран
Сетевые источники рассекретили цены и даты выхода PlayStation 5 в разных странах. В Японии, родной стране Sony, консоль выйдет раньше.
Если верить информации в СМИ, то в Японии продажи PlayStation 5 стартуют 14 ноября, почти на неделю раньше, чем в остальных странах. В США, Европе и других регионах купить консоль можно будет с 20 ноября.
В Европе версия PlayStation 5 с приводом будет стоить 499 евро (около 44 тысяч рублей), цифровая версия — 399 евро (около 35 тысяч рублей). Что касается геймпада DualSense, то ему пророчат цену в 60 евро (больше 5 тысяч рублей). Вместе с PS5 будут продаваться и другие аксессуары. Всё можно посмотреть в таблице ниже:
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