Рассекречены цены и даты выхода PlayStation 5

Если верить информации в СМИ, то в Японии продажи PlayStation 5 стартуют 14 ноября, почти на неделю раньше, чем в остальных странах. В США, Европе и других регионах купить консоль можно будет с 20 ноября.

В Европе версия PlayStation 5 с приводом будет стоить 499 евро (около 44 тысяч рублей), цифровая версия — 399 евро (около 35 тысяч рублей). Что касается геймпада DualSense, то ему пророчат цену в 60 евро (больше 5 тысяч рублей). Вместе с PS5 будут продаваться и другие аксессуары. Всё можно посмотреть в таблице ниже: