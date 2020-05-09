Рассекречены даты летней большой распродажи Steam

Информация об этом появилась на портале Steam Database (SteamDB). Если ей верить, то акция начнётся 25 июня и продлится до 9 июля. Информация выглядит вполне правдоподобной, потому что в прошлом году распродажа проходила в те же самые сроки.

В 2019 в акции участвовали такие популярные тайтлы, как последняя часть «Ведьмака», Assassin's Creed: Odyssey, PayerUnknowns' Battlegrounds, Grand Theft Auto V. Какие игры будут доступны для покупки по сниженной цене в этом году, пока ещё неизвестно.

Зато прямо сейчас в Steam можно купить игры по другой акции. Идёт благотворительная распродажа сразу 54 тайтлов.