Рассекречены характеристики новых моделей Xbox

Итак согласно информации инсайдеров, приставка выйдет в двух версиях — младшей Lockhart и старшей Anaconda. Первая получит восьмиядерный процессор с частотой 3,5 ГГц, графическую систему мощностью в 4 терафлопс и SSD-диск с поддержкой протокола NVMe. Старшая версия будет оснащена тоже восьмиядерным процессором, но производительность на ядро у него будет большей. Кроме того, Anaconda будет иметь графическую систему мощностью в 12 терафлопс и 16 ГБ оперативной памяти.

Что интересно, инсайдеры подтвердили обратную совместимость с Xbox One и поддержку технологии трассировки лучей. Сообщается, что Anaconda будет примерно в 4-5 раз мощнее, чем Xbox One X.

Стоит отметить, что такие же характеристики упоминались ранее другими источниками. Напомним, новые консоли должны выйти в конце 2020 года.