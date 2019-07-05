Рассекречены характеристики PlayStation 5 для хардкорных игроков

Работать консоль будет на восьмиядерном процессоре AMD Ryzen серии 3000 с частотой 3,2 ГГц. Он также будет поддерживать многопоточность. В качестве графического ускорителя будет использоваться 3D-карта Navi с 72 вычислительными блоками. Её частота составит 1,55 ГГц, а объём GDDR6-памяти будет равен 16 или 24 ГБ. Естественно, видеокарта будет обеспечивать новомодную трассировку лучей в режиме реального времени.

Стали также известны подробности о твердотельном накопителе. Говорят, его объём окажется равен 2 ТБ. Кроме того, SSD будет поддерживать высокоскоростной интерфейс PCIe 4.0.

Всё это выглядит уже очень хорошо. Несмотря на то, что приставка выйдет не раньше чем через год, эти характеристики будут всё так же актуальны.