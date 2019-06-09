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Сегодня 11:10

Рассекречены подробности о новой приставке Xbox

Под названием Scarlet
Microsoft выпустила несколько тизеров своего выступления на выставке E3 2019. На каждом из них пользователи заметили секретный код, который в итоге сложился в название будущей модели Xbox.

Тизерными роликами Microsoft обозначает обратный отсчёт до E3 2019. На выставке компания явно намеревается сделать ряд интересных анонсов. И, похоже, один из них будет посвящён новой модели приставки Xbox.

Такой вывод сделали пользователи, воспользовавшись подсказками самой компании. На заднем плане тизерных картинок они заметили коды — R255, G36 и B0. Если соединить их вместе, получается цветовая модель RGB и код цвета Scarlet (красный) в ней. Самое интересное, что Microsoft косвенно подтвердила догадку, предоставив пользователю, который обнаружил «пасхалку», бесплатный месяц Xbox Game Pass.

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Фото: The Verge

По слухам, Scarlet — это общее название даже не для одной, а двух новых моделей Xbox. Одна из них будет флагманской с расширенными возможностями, а вторая — продолжением консоли Xbox One S.

Более подробную информацию мы можем узнать уже завтра.

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