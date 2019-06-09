Рассекречены подробности о новой приставке Xbox

Тизерными роликами Microsoft обозначает обратный отсчёт до E3 2019. На выставке компания явно намеревается сделать ряд интересных анонсов. И, похоже, один из них будет посвящён новой модели приставки Xbox.

Такой вывод сделали пользователи, воспользовавшись подсказками самой компании. На заднем плане тизерных картинок они заметили коды — R255, G36 и B0. Если соединить их вместе, получается цветовая модель RGB и код цвета Scarlet (красный) в ней. Самое интересное, что Microsoft косвенно подтвердила догадку, предоставив пользователю, который обнаружил «пасхалку», бесплатный месяц Xbox Game Pass.