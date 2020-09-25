Расширение памяти на новой консоли Xbox обойдётся почти в 20 тысяч рублей

Карта расширения памяти Seagate имеет объём 1 ТБ. Она обеспечивает дополнительное хранилище для игр без потерь пиковой скорости и производительности встроенного SSD. Карту при желании можно извлечь и взять с собой, то есть взять с собой сохранённые на ней игры.

Сообщается, что Seagate позволит достичь той же производительности, что и архитектура Xbox Velocity, при запуске игр со значком «Оптимизировано для Xbox Series X | S».

Карта расширения памяти выйдет в ноябре вместе с новыми консолями Xbox. Xbox Series S будет стоить 26 990 рублей, а Xbox Series X — 45 590 рублей.