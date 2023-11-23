Разборка Steam Deck OLED и Lenovo Legion Go: какая портативная консоль правит в сфере ремонта

Разборка показывает, что компания Valve стремится к ремонту устройств руками пользователей, упрощая этот процесс, и это заметно по улучшенному дизайну. В частности, выбор металлической рамы для Steam Deck обеспечивает прочную конструкцию, сводя к минимуму риск срыва резьбы при сборке. Что касается Legion Go, то здесь выделяются выступы для извлечения батареи, избавляющие от необходимости использовать тепловые пистолеты и инструменты «выковыривания».

В борьбе за ремонтопригодность iFixit отдает предпочтение OLED-версии Steam Deck, более подробно о сравнении вы можете почитать в источнике.