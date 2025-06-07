Razer представила прозрачные игровые аксессуары с подсветкой

Опубликовано 07 июня 2025, 09:001 мин.
Razer представила прозрачные игровые аксессуары с подсветкойНеобычный дизайн
Razer выпустила новую линейку аксессуаров Phantom Collection, выполненную из полупрозрачного зелёного пластика. Такой дизайн подчёркивает RGB-подсветку и позволяет видеть внутренности устройств.
© Ryzen
В коллекцию входят:
- Клавиатура BlackWidow V4 75% — $ 199,99,
- Беспроводная мышь Basilisk V3 Pro 35K — $ 169,99,
- Наушники Barracuda X Chroma — $ 139,99,
- Коврик Firefly V2 Pro — $ 109,99.
Все устройства работают так же, как стандартные версии, но стоят немного дороже. Да, из-за нового дизайна.
По словам главы дизайна Razer, Чарли Болтона, компания хочет не только показать свою инженерную работу, но и сделать каждое устройство частью «индивидуального стиля пользователя». Коллекция уже доступна на сайте Razer и у официальных продавцов по всему миру.