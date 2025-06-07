Razer представила прозрачные игровые аксессуары с подсветкой

В коллекцию входят:

- Клавиатура BlackWidow V4 75% — $ 199,99,

- Беспроводная мышь Basilisk V3 Pro 35K — $ 169,99,

- Наушники Barracuda X Chroma — $ 139,99,

- Коврик Firefly V2 Pro — $ 109,99.

Все устройства работают так же, как стандартные версии, но стоят немного дороже. Да, из-за нового дизайна.

По словам главы дизайна Razer, Чарли Болтона, компания хочет не только показать свою инженерную работу, но и сделать каждое устройство частью «индивидуального стиля пользователя». Коллекция уже доступна на сайте Razer и у официальных продавцов по всему миру.