Razer Naga, известная своими 12 программируемыми кнопками, является «фаворитом» для MMO-геймеров. В прошлых версиях боковые кнопки были рассчитаны на правшей, что делало их неудобными для левшей. Эта версия, доступная по цене $ 79,99, решает эту проблему, предлагая те же широкие возможности настройки и эргономику для левшей.

Джеффри Чау, директор Razer по глобальному эспорту, рассказал, что решение о возвращении леворукой модели Naga было принято под влиянием «сильного спроса со стороны сообщества». Отзывы леворуких пользователей показали, что они «предпочитают Naga не только для игр, но и для других задач».

Но стоит отметить, что Razer не планирует в ближайшее время расширять ассортимент устройств для левшей. Возвращение Naga — разовая акция.