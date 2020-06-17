Размеры консолей PlayStation 5 и Xbox наглядно сравнили

Слева на снимке стоит PlayStation 5, а справа — Xbox One X. Консоль Microsoft выглядит очень компактной по сравнению с гигантом от Sony. Известно, что габариты PS5 составят 40 х 22 х 10 см. При этом ожидается, что в высоту новая Xbox Series X будет примерно равна Xbox One X.