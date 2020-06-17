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Размеры консолей PlayStation 5 и Xbox наглядно сравнили
Пока сравнивают со старой Xbox One X
На днях вице-президент Sony Мэтт МакЛаурин (Matt MacLaurin) объяснил, почему PlayStation 5 получила большие габариты. Чтобы было предельно ясно, насколько новая консоль Sony больше, чем Xbox One X, размеры устройств наглядно сравнили на фотографии.
Слева на снимке стоит PlayStation 5, а справа — Xbox One X. Консоль Microsoft выглядит очень компактной по сравнению с гигантом от Sony. Известно, что габариты PS5 составят 40 х 22 х 10 см. При этом ожидается, что в высоту новая Xbox Series X будет примерно равна Xbox One X.
Mydrivers.com
Напомним, размер PlayStation 5 обусловлен необходимостью эффективно отводить тепло во время работы консоли. «...нам нужно место для его (прим. тепла) рассеивания», — рассказал недавно Мэтт МакЛаурин.