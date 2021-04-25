Разницу в графике и скорости работы трёх моделей PlayStation показали на новейшей игре

Автор объяснил, что слегка подкорректировал яркость и контрастность картинки, так как некоторые зоны выглядели слишком тёмными.

На PS5 можно включать и выключать режим трассировки лучей. На PS4 Pro тоже есть два режима отображения. Автор отметил, что на этой демке особенно хорошо видно отличие режима с трассировкой лучей для глобального освещения.

Блогер похвалил скорость загрузки игры на PS5. Демо загрузилось тут за две секунды, а на PS4 — более чем за 30. Кроме того, на новой консоли лучше выглядят некоторые текстуры.