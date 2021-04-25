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Разницу в графике и скорости работы трёх моделей PlayStation показали на новейшей игре
Resident Evil: Village
Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits сравнил, как выглядит вторая демка новейшей игры Resident Evil: Village на трёх моделях PlayStation — PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5.
Автор объяснил, что слегка подкорректировал яркость и контрастность картинки, так как некоторые зоны выглядели слишком тёмными.
На PS5 можно включать и выключать режим трассировки лучей. На PS4 Pro тоже есть два режима отображения. Автор отметил, что на этой демке особенно хорошо видно отличие режима с трассировкой лучей для глобального освещения.
Блогер похвалил скорость загрузки игры на PS5. Демо загрузилось тут за две секунды, а на PS4 — более чем за 30. Кроме того, на новой консоли лучше выглядят некоторые текстуры.
Напомним, релиз Resident Evil Village намечен на 7 мая 2021 года. Выйдет для платформ ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.