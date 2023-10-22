Разогнанный Core i9-14900K показал в новой Counter-Strike 1310 FPS

Разогнанный Core i9-14900K показал в новой Counter-Strike 1310 FPSПочти рекорд
Команда Australia Extreme Overclocking (Team.AU) и компания Intel объединили свои усилия для достижения впечатляющих результатов на выставке SXSW Sydney 2023. Используя жидкий азот, в ходе живой демонстрации Team.AU разогнала Core i9-14900K до поразительных 7,5-8 ГГц на материнской плате Gigabyte Z790 Aorus Tachyon X и показала в Counter-Strike 2 целых 1310 кадров в секунду.
Хотя текущий мировой рекорд в 9043,92 МГц, принадлежащий Core i9-14900KF, не был побит, производительность Core i9-14900K была поразительной. В сессии игры Counter-Strike 2 он поддерживал беспрецедентную частоту смены кадров - до 1310 FPS, что большинство существующих игровых мониторов даже не может показать адекватно.
Процессоры Intel 14-го поколения Raptor Lake Refresh, включая Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K, уже доступны.