Разогнанный Core i9-14900K показал в новой Counter-Strike 1310 FPS

Хотя текущий мировой рекорд в 9043,92 МГц, принадлежащий Core i9-14900KF, не был побит, производительность Core i9-14900K была поразительной. В сессии игры Counter-Strike 2 он поддерживал беспрецедентную частоту смены кадров - до 1310 FPS, что большинство существующих игровых мониторов даже не может показать адекватно.

Процессоры Intel 14-го поколения Raptor Lake Refresh, включая Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K, уже доступны.