Разработчик DOOM Eternal рассказал о возможности игры при 1000 кадрах в секунду

В целом, по сравнению с Tech 6 версия движка id Tech 7 получила много улучшений. Например, теперь разработчики могут использовать больше частиц в окружении. Но одно из самых интересных изменений, это фреймрейт. Его значение может подниматься до 1000 кадров в секунду.

По словам программиста, в id Software собирали конфигурацию, на которой DOOM Eternal в некоторых сценах работала при 400 fps.

Напомним, выход игры запланирован на 20 марта для PlayStation 4, Xbox One и ПК.