Игры
Опубликовано 31 августа 2024, 03:00
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Разработчик эмуляторов EmuDeck решил выпустить свою консоль

На базе Linux
Компания EmuDeck, известная своим ПО для эмуляции, анонсировала EmuDeck Machine, карманную игровую консоль, работающую на базе Linux Bazzite.
Разработчик эмуляторов EmuDeck решил выпустить свою консоль

© EmuDeck

EmuDeck Machine будет выпускаться в двух моделях: EM1, оснащенной процессором Intel N97 APU, и EM2, оборудованной AMD Ryzen 8600G. Хотя обе модели предназначены для «мощной» эмуляции, EM2 также может использоваться в качестве универсального мини-ПК. Так, EmuDeck оптимизировал EM2 для достижения 47 FPS в Cyberpunk 2077.

Разработчик эмуляторов EmuDeck решил выпустить свою консоль

© EmuDeck

Каждая машина EmuDeck Machine будет включать контроллер Gamesir Nova Lite и предустановленное ПО EmuDeck и разноообразные плагины. Для тех, кто ищет еще большей производительности, в будущем может быть выпущена док-станция для EM2, которая добавит настольный GPU AMD Radeon 7600, повышающий частоту кадров Cyberpunk 2077 до 160 FPS в 1080p.

Предзаказы на EmuDeck Machines уже открыты на Indiegogo, их стоимость начинается от 322 долларов, а доставка ожидается в декабре.