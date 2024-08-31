Разработчик эмуляторов EmuDeck решил выпустить свою консоль

Разработчик эмуляторов EmuDeck решил выпустить свою консольНа базе Linux
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EmuDeck Machine будет выпускаться в двух моделях: EM1, оснащенной процессором Intel N97 APU, и EM2, оборудованной AMD Ryzen 8600G. Хотя обе модели предназначены для «мощной» эмуляции, EM2 также может использоваться в качестве универсального мини-ПК. Так, EmuDeck оптимизировал EM2 для достижения 47 FPS в Cyberpunk 2077.
Каждая машина EmuDeck Machine будет включать контроллер Gamesir Nova Lite и предустановленное ПО EmuDeck и разноообразные плагины. Для тех, кто ищет еще большей производительности, в будущем может быть выпущена док-станция для EM2, которая добавит настольный GPU AMD Radeon 7600, повышающий частоту кадров Cyberpunk 2077 до 160 FPS в 1080p.
Предзаказы на EmuDeck Machines уже открыты на Indiegogo, их стоимость начинается от 322 долларов, а доставка ожидается в декабре.