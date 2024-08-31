Разработчик эмуляторов EmuDeck решил выпустить свою консоль

Каждая машина EmuDeck Machine будет включать контроллер Gamesir Nova Lite и предустановленное ПО EmuDeck и разноообразные плагины. Для тех, кто ищет еще большей производительности, в будущем может быть выпущена док-станция для EM2, которая добавит настольный GPU AMD Radeon 7600, повышающий частоту кадров Cyberpunk 2077 до 160 FPS в 1080p.

Предзаказы на EmuDeck Machines уже открыты на Indiegogo, их стоимость начинается от 322 долларов, а доставка ожидается в декабре.