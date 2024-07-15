Игры
Опубликовано 15 июля 2024, 03:45
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Разработчик игр обвинил Intel в продаже "дефектных" процессоров Raptor Lake

13 и 14 поколения
Австралийская инди-студия видеоигр Alderon Games публично раскритиковала процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколений, назвав их "дефектными" из-за серьезных проблем со стабильностью. В подробной записи в блоге основатель студии Мэтью Касселлс рассказал о проблемах с процессорами Intel Raptor Lake, включая сбои, нестабильность и повреждение памяти, особенно в моделях Core i9-13900K и Core i9-14900K.
Разработчик игр обвинил Intel в продаже "дефектных" процессоров Raptor Lake
© Ferra

Несмотря на многочисленные обновления микрокода, BIOS и прошивки, Касселлс сообщает, что проблемы сохраняются, вызывая значительные сбои в работе многопользовательской игры студии, Path of Titans. Поступили тысячи сообщений о сбоях от игроков, использующих эти процессоры, а команда разработчиков столкнулась с частой нестабильностью на своих собственных ПК с процессорами Raptor Lake.

Intel признала наличие проблем и проводит расследование, но Касселлс считает, что проблемы носят более фундаментальный характер. Он утверждает, что изначально стабильные процессоры со временем становятся хуже и в итоге выходят из строя практически повсеместно. В результате Alderon Games решила перевести все свои серверы на процессоры AMD, ссылаясь на гораздо большую стабильность.

Студия даже ввела внутриигровые уведомления, предостерегающие игроков от использования чипов Intel 13-го и 14-го поколения.

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
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