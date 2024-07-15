Разработчик игр обвинил Intel в продаже "дефектных" процессоров Raptor Lake

Несмотря на многочисленные обновления микрокода, BIOS и прошивки, Касселлс сообщает, что проблемы сохраняются, вызывая значительные сбои в работе многопользовательской игры студии, Path of Titans. Поступили тысячи сообщений о сбоях от игроков, использующих эти процессоры, а команда разработчиков столкнулась с частой нестабильностью на своих собственных ПК с процессорами Raptor Lake.

Intel признала наличие проблем и проводит расследование, но Касселлс считает, что проблемы носят более фундаментальный характер. Он утверждает, что изначально стабильные процессоры со временем становятся хуже и в итоге выходят из строя практически повсеместно. В результате Alderon Games решила перевести все свои серверы на процессоры AMD, ссылаясь на гораздо большую стабильность.

Студия даже ввела внутриигровые уведомления, предостерегающие игроков от использования чипов Intel 13-го и 14-го поколения.