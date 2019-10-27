Игры
Сегодня 10:51
Разработчик игры засудил геймера за спойлеры
«Испортил интригу, создававшуюся месяцами»
Недавно в Fortnite произошёл крупный ивент: в популярном шутере началась вторая глава. Часть пользователей стала тестировщиками перезапуска и получила доступ к основным нововведениям. Один из игроков воспользовался этим и «слил» в сеть главные детали. Поступок не понравился компании-разработчику Fortnite — Epic Games, и она подала на горе-тестировщика в суд.
В иске, поступившем в суд Северной Каролины, указано, что геймер Роджер Сайкс получил доступ ко второй главе Fortnite в конце сентября. Через три дня после этого он опубликовал в Twitter сообщение о том, что готов раскрыть детали 11 сезона игры. В итоге игрок «слил» информацию об основных нововведениях второй главы Fortnite и даже опубликовал обновлённую карту.
Epic Games настаивает, что утечки испортили интригу, которую компания создавала долгое время. Более того, Сайкс нарушил соглашение о неразглашении и раскрыл коммерческую тайну. Компания потребовала возмещения ущерба.
Самое читаемое