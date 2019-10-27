Разработчик игры засудил геймера за спойлеры

В иске, поступившем в суд Северной Каролины, указано, что геймер Роджер Сайкс получил доступ ко второй главе Fortnite в конце сентября. Через три дня после этого он опубликовал в Twitter сообщение о том, что готов раскрыть детали 11 сезона игры. В итоге игрок «слил» информацию об основных нововведениях второй главы Fortnite и даже опубликовал обновлённую карту.

Epic Games настаивает, что утечки испортили интригу, которую компания создавала долгое время. Более того, Сайкс нарушил соглашение о неразглашении и раскрыл коммерческую тайну. Компания потребовала возмещения ущерба.