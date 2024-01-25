​​Разработчик мобильной игры одновременно анонсировал глобальный релиз и закрытие

Опубликовано 25 января 2024, 20:55
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Разработчик мобильной игры одновременно анонсировал глобальный релиз и закрытиеLove Live! School Idol Festival 2
Издатель мобильных игр Bushiroad удивил игровое сообщество необычным анонсом, касающимся долгожданной игры Love Live! School Idol Festival 2: Miracle Live! глобальной версии. Игра, запуск которой намечен на февраль, прекратит работу в конце мая, а японский сервер будет закрыт в марте.
Love Live! School Idol Festival 2 является обновленным преемником оригинальной игры School Idol Festival, которая была запущена в Японии в 2013 году и по всему миру в 2014 году, а в 2023 была снята с производства. Хотя первоначально глобальный запуск был запланирован на прошлый год, по нераскрытым причинам произошла задержка. В это же время была прекращена и связанная с ней игра Love Live! All-Stars.
Решение выпустить игру в глобальном масштабе, по-видимому, в первую очередь направлено на выполнение обязательств издателя перед фанатами, учитывая ее недолгое существование — менее четырех месяцев до запланированного закрытия.