Разработчик World of Tanks продал бизнес в Белоруссии и России

dev.by пишет, что с 1 июля кипрская компания «ВАРГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД» не владеет долями в белорусском юрлице СООО «Гейм стрим». Основным собственником «Гейм стрим» стал гражданин РФ Хатажаев Малик Атхамович.

Отмечается, что таким образом Wargaming избежала постановления Совмина № 436 от 1 июля 2022 года, которое запретило иностранным акционерам отчуждать принадлежащие им доли в уставных фондах без специального разрешения Минфина. В итоге компания вышла и из белорусского, и из российского юрлица.