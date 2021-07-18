Разработчика Assassin’s Creed обвинили в поддержке сексуальных домогательств

В иске также участвует профсоюз Solidaires Informatique. Истцы считают, что Ubisoft покрывала нездоровую атмосферу в компании, так как ей выгоднее держать на работе преследователей, чем защищать сотрудников.

Сотрудники обвинили в домогательствах конкретных лиц. В их числе бывший вице-президент Ubisoft, бывший главный творческий директор и др. Стоит отметить, что большинство обвиняемых уже давно покинули компанию. Иск задержался якобы потому, что у истцов ушёл год на сбор улик и формирование дела.

Напомним, в июне 2020 года нескольких членов руководства Ubisoft обвинили в домогательствах.