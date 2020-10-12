Разработчики долгожданной Cyberpunk 2077 могли согласиться на работу сверхурочно ради выпуска игры

Согласно данным Рупперт, сотрудники компании согласились работать шесть в дней в неделю. Она рассказала, что компания столкнулась с нехваткой времени, ввиду чего было организовано совещание, на котором был поднят вопрос об очередном переносе Cyberpunk 2077, если специалисты не одобрят сверхурочную работу.

Как отметила журналистка, большинство сотрудников не были против переработок. Однако она добавила, что общалась на эту тему с ограниченным количеством специалистов CD Projekt RED, поэтому полагает, что некоторые могут иметь другой взгляд на ситуацию.