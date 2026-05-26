Опубликовано 26 мая 2026, 12:09
1 мин.

Разработчики ещё не научились пользоваться Unreal Engine 5, а уже анонсирован UE 6

Геймеры сомневаются в идее
Epic Games официально анонсировала движок Unreal Engine 6. Сделала это странным образом, через анонс обновления игры Rocket League, которая много лет работала на Unreal Engine 3.
Однако многие геймеры встретили новость со «скепсисом». Дело в том, что Epic пока не рассказала, как UE6 повлияет на оптимизацию игр. Вместо этого компания говорит об экосистемах, инструментах и так называемой метавселенной.

Про главные проблемы Unreal Engine 5 — частые статтеры, высокая нагрузка на процессор и плохая оптимизация в целом — ни слова.

Хоть на релизе Unreal Engine 5 казался революцией: технологии Nanite и Lumen обещали «невероятную графику». Но на практике многие современные игры на UE5 требуют огромных мощностей и работают плавно только с помощью DLSS, FSR и т. п.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
