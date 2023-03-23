Разработчики Far Cry и Assassin's Creed создали нейросеть для написания диалогов в играх

Компания также заявила, что этот инструмент не заменяет их сценаристов, а наоборот, облегчает им задачу, когда нужно прописать фразы или звуки для NPC, во время срабатывания какого-либо события. Ghostwriter генерирует черновики, чтобы дать сценаристам больше времени для сосредоточения на общем повествовании, а уже потом они дорабатывают за искусственным интеллектом эти диалоги.

После заявления Ubisoft некоторые разработчики игр обратились в социальные сети с призывом к компании инвестировать больше в человеческих писателей. Ubisoft же в свою очередь ответила на критику, отметив, что инструмент был создан в сотрудничестве с писателями и просто создает больше вариаций для коротких реплик NPC.