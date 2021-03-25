Разработчики Final Fantasy XI отменили мобильную версию игры

Предполагалось, что мобильная версия игры станет упрощенной версией Final Fantasy XI. О том, что игру отменили сообщили сами разработчики. Однако информация о причинах такого решения - не раскрывается.

По мнению аналитиков, связано это может быть с тем, что конечный продукт не соответствовал изначальным планам Square Enix, а сами разработчики не остались им довольны. Еще одной причиной может быть отказ издательства от инвестирования в игру, которая может не понравится пользователям. Ожидалось, что мобильная версия Final Fantasy XI будет выпущена еще в 2016 году.