Разработчики Fortnite решили скрыть «токсичные» эмоции, но не для всех

Опция обеспечивает гибкость, позволяя игрокам выбирать, полностью ли скрыть жесты или видеть их только у друзей. Это рассчитано на тех, кто, возможно, не против дружеского общения, но считает, что в соревновательной обстановке они мешают.

Epic Games не в первый раз сталкивается с проблемами, связанными с эмоциями. Компания уже не раз вступала в судебные тяжбы с создателями танцев, которые утверждали, что Fortnite копирует их движения.