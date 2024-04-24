Разработчики Fortnite решили скрыть «токсичные» эмоции, но не для всех

Разработчики Fortnite решили скрыть «токсичные» эмоции, но не для всехТолько для тех, кто включил эту настройку
Это обновление направлено на четыре эмоции: «Laugh It Up», «Take the L», «Whipcrack» и «Make it Plantain». Эти жесты, часто используемые для насмешек над побежденными игроками, больше не будут воспроизводить анимацию и музыку для тех, кто выбрал фильтр. Вместо этого они будут отображаться в виде статичных героев.
Опция обеспечивает гибкость, позволяя игрокам выбирать, полностью ли скрыть жесты или видеть их только у друзей. Это рассчитано на тех, кто, возможно, не против дружеского общения, но считает, что в соревновательной обстановке они мешают.
Epic Games не в первый раз сталкивается с проблемами, связанными с эмоциями. Компания уже не раз вступала в судебные тяжбы с создателями танцев, которые утверждали, что Fortnite копирует их движения.