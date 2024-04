Разработчики Fortnite решили скрыть «токсичные» эмоции, но не для всех

Это обновление направлено на четыре эмоции: «Laugh It Up», «Take the L», «Whipcrack» и «Make it Plantain». Эти жесты, часто используемые для насмешек над побежденными игроками, больше не будут воспроизводить анимацию и музыку для тех, кто выбрал фильтр. Вместо этого они будут отображаться в виде статичных героев.