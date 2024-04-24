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Игры
Опубликовано 24 апреля 2024, 21:00
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Разработчики Fortnite решили скрыть «токсичные» эмоции, но не для всех

Только для тех, кто включил эту настройку
Fortnite борется с «токсичностью» эмоций с помощью новой функции в обновлении v29.30. Теперь игроки смогут отфильтровать «слишком конфронтационные» эмоции персонажей.
Разработчики Fortnite решили скрыть «токсичные» эмоции, но не для всех
© Ferra

Это обновление направлено на четыре эмоции: «Laugh It Up», «Take the L», «Whipcrack» и «Make it Plantain». Эти жесты, часто используемые для насмешек над побежденными игроками, больше не будут воспроизводить анимацию и музыку для тех, кто выбрал фильтр. Вместо этого они будут отображаться в виде статичных героев.

"Take the L"

"Take the L"

© Epic Games

Опция обеспечивает гибкость, позволяя игрокам выбирать, полностью ли скрыть жесты или видеть их только у друзей. Это рассчитано на тех, кто, возможно, не против дружеского общения, но считает, что в соревновательной обстановке они мешают.

Epic Games не в первый раз сталкивается с проблемами, связанными с эмоциями. Компания уже не раз вступала в судебные тяжбы с создателями танцев, которые утверждали, что Fortnite копирует их движения.