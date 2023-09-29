Разработчики Fortnite уволили почти тысячу человек

Разработчики Fortnite уволили почти тысячу человекВсего 16 процентов сотрудников
Epic Games, известная своими играми Fortnite и движком Unreal Engine, сокращает 16% своего штата, что коснется почти 900 сотрудников. Генеральный директор Тим Суини сообщил об этом в служебной записке, признав, что основной причиной сокращения является чрезмерное расходование средств.
Хотя рост Fortnite начал восстанавливаться благодаря авторскому контенту, этого оказалось недостаточно для обеспечения финансовой устойчивости.
Решение включает Bandcamp и большей части маркетинговой компании SuperAwesome. Несмотря на огромный успех Fortnite, Суини отметил, что компания по-прежнему тратит не по средствам.
Уволенные сотрудники получат выходное пособие, включающее в себя шестимесячную зарплату и медицинскую страховку.
Этот шаг является неожиданным, учитывая финансовый успех Fortnite, в которую играют более 230 млн игроков и которая приносит миллиарды в год. Значительный доход приносят также магазины Epic Games Store и права на движок Unreal Engine.