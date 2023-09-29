Разработчики Fortnite уволили почти тысячу человек

Хотя рост Fortnite начал восстанавливаться благодаря авторскому контенту, этого оказалось недостаточно для обеспечения финансовой устойчивости.

Решение включает Bandcamp и большей части маркетинговой компании SuperAwesome. Несмотря на огромный успех Fortnite, Суини отметил, что компания по-прежнему тратит не по средствам.

Уволенные сотрудники получат выходное пособие, включающее в себя шестимесячную зарплату и медицинскую страховку.

Этот шаг является неожиданным, учитывая финансовый успех Fortnite, в которую играют более 230 млн игроков и которая приносит миллиарды в год. Значительный доход приносят также магазины Epic Games Store и права на движок Unreal Engine.