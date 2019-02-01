Разработчики Metro: Exodus рассказали о всех особенностях игры в подробном видео

Разработчики Metro: Exodus (Метро: Исход) опубликовала довольно подробный трейлер перед выходом игры.

Постапокалиптический шутер Metro Exodus от украинской студии 4A Games и издательства Deep Silver станет доступен 15 февраля 2019 года для игровых приставок Xbox One, PS4 и ПК. Серия игр создана по мотивам романа Дмитрия Глуховского «Метро 2035».

Предрелизный трейлер показывает основные особенности игры. Действие будет происходить не под землёй в метрополитене, как это было в прошлых частях серии, а на поверхности постапокалиптической России. После ядерной войны прошло уже четверть века.

В игре впервые появится частично открытый мир и большие открытые пространства. Игроки увидят динамическую смену погоды, дня и ночи, а также времён года. Разработчики обещают сочетание жестоких схваток, исследования мира, выживание и скрытные действия. Игра названа самым амбициозным проектом 4A Games. Работа над не заняла пять лет.