Разработчики Mortal Kombat повторили фаталити Саб-Зиро на видео

Разработчики из NetherRealm Studios опубликовали в своём канале на YouTube первую серию сериала The Science of Mortal Kombat, где будут воспроизводиться в реальности приёмы из культовой игры.

В первом ролике из шоу, разработчики Mortal Kombat решили повторить смертельный удар-фаталити Саб-Зиро — разбить замороженную голову. Для этого использовался муляж из желатина, замороженный в жидком азоте. Затем приглашённый тяжеловес Дэниел Кормье, действующий чемпион UFC, осуществил роковой удар.

Устроить эксперимент разработчикам помог устроить известный видеоблогер и инженер по имени Ален Пэн (Allen Pan) с канала Sufficiently Advanced.