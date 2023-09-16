Разработчики начали бойкотировать игровой движок Unity за новую ценовую политику

Разработчики начали бойкотировать игровой движок Unity за новую ценовую политикуНекоторые из этих компаний управляют более чем 100 играми каждая
Группа разработчиков игр из 19 компаний, в основном из Европы, опубликовала открытое письмо, в котором призвала Unity отказаться от новых изменений в модели ценообразования. Эти разработчики, в основном занимающиеся мобильными играми, пошли на смелый шаг и отключили всю монетизацию в своих проектах до тех пор, пока Unity не пересмотрит свои изменения.
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Недавно компания Unity объявила об изменении структуры ценообразования, в соответствии с которой разработчики будут взимать плату за каждую установку игры на Unity после достижения определенных пороговых значений загрузки и дохода.
Разработчики недовольны отсутствием прозрачности в том, как Unity намерена отслеживать установки и отличать их от недействительных. Они также считают, что новая структура ценообразования противоречит предыдущим обещаниям Unity о прозрачности условий предоставления услуг.
В ответ на это Unity приостановила программы привлечения пользователей для игр, связанных с бойкотирующими разработчиками.
Борьба продолжается и конца ей пока не видно.