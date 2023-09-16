Разработчики начали бойкотировать игровой движок Unity за новую ценовую политику

Недавно компания Unity объявила об изменении структуры ценообразования, в соответствии с которой разработчики будут взимать плату за каждую установку игры на Unity после достижения определенных пороговых значений загрузки и дохода.

Разработчики недовольны отсутствием прозрачности в том, как Unity намерена отслеживать установки и отличать их от недействительных. Они также считают, что новая структура ценообразования противоречит предыдущим обещаниям Unity о прозрачности условий предоставления услуг.

В ответ на это Unity приостановила программы привлечения пользователей для игр, связанных с бойкотирующими разработчиками.

Борьба продолжается и конца ей пока не видно.