Разработчики новой части Call of Duty показали сверхреалистичную графику в игре

Компания NVIDIA опубликовала на своём официальном канале Youtube ролик, демонстрирующий сверхреалистичную графику в новой части игры Call of Duty от студии Infinity Ward и компании Activision.

В ролике демонстрируется трассировка лучей в Call of Duty: Modern Warfare на ПК с видеокарточками серии RTX. Кроме того, поддерживается адаптивное затенение.

Собственный новый движок Infinity Ward уже сам по себе обеспечивает реалистичную графику и иногда разница с включенной и выключенной трассировкой почти незаметна.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 представляет собой переиздание одноимённой игры 2007 года. Релиз запланирован на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 25 октября 2019 года.