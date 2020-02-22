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Разработчики объяснили, почему отменили Doom 4
«От Doom там было одно название»
Представители компании id Software рассказали изданию IGN о некоторых деталях создания Doom 4. Разработчики объяснили, почему отменили проект.
По словам исполнительного продюсера, авторы игры во многом вдохновлялись кинематографичностью серии Call of Duty, и хотели сделать ставку на зрелищные моменты. Однако в итоге в игре оказалось недостаточно характерных для серии Doom аспектов.
«Мы взяли немного “демонов”, немного “Ада на Земле”. Но на этом всё и закончилось», — пояснили разработчики.
Doom 4 при этом не хватало главного — «элемента метала», дерзости и ощущения силы.
«От Doom там было одно название», — подытожили собеседники.
Напомним, о Doom 4 впервые рассказали на QuakeCon 2007. Первые подробности об игре появились в 2012 году. В 2016 стало известно, что DOOM 4 отменили из-за излишнего сходства с Call of Duty.