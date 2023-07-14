Разработчики популярной игры выиграли суд против игрока, который «преследовал» сотрудников

Игрок, Джесси Джеймс Комер, рассылал оскорбительные и расистские сообщения, звонил по телефону и даже заказал пиццу на их адрес, пытаясь запугать супругов.

В решении суда штата Вашингтон говорится, что данное судебное решение создает значительный прецедент, давая работодателям возможность принимать меры против «онлайновых харассментеров» и усиливая контроль за соблюдением законов против троллинга.

Адвокат компании Bungie Дилан Шмайер назвал этот результат «особенным». Суд потребовал от Комера выплатить более 489 000 долларов в качестве компенсации ущерба, гонораров и расходов, понесенных компанией Bungie в ходе расследования и судебного разбирательства по делу.