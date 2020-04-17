Разработчики рассказали о высокой стоимости новой PlayStation 5

Согласно недавним сообщениям, Sony выпустит за первый год гораздо меньше PlayStation 5, чем выпустила в своё время консолей предыдущего поколения. Также сообщалось, что поставки компонентов PS5 уже начались, и массовое производство стартует в июне.

В связи с этим разработчики призывают потенциальных покупателей готовить деньги. Ранние исследования уже показали, что если Sony будет продавать PlayStation 5 за $450, то не сможет получить доход с реализации устройства. Поэтому предсказанная разработчиками стоимость кажется вполне логичной.

Стоит понимать, что это всё пока только слухи и предположения. Не исключено и то, что в самой Sony ещё не определились с розничной ценой новинки.