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Разработчики рассказали о высокой стоимости новой PlayStation 5
Но дешёвой консоли никто и не ожидал
Разработчики рассказали о высокой стоимости новой PlayStation 5. Они советуют будущим покупателям заранее подготовить $499 ~ $549 (около 37 000 — 40 000 рублей по текущему курсу).
Согласно недавним сообщениям, Sony выпустит за первый год гораздо меньше PlayStation 5, чем выпустила в своё время консолей предыдущего поколения. Также сообщалось, что поставки компонентов PS5 уже начались, и массовое производство стартует в июне.
В связи с этим разработчики призывают потенциальных покупателей готовить деньги. Ранние исследования уже показали, что если Sony будет продавать PlayStation 5 за $450, то не сможет получить доход с реализации устройства. Поэтому предсказанная разработчиками стоимость кажется вполне логичной.
Стоит понимать, что это всё пока только слухи и предположения. Не исключено и то, что в самой Sony ещё не определились с розничной ценой новинки.