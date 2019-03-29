Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 представили первый постер

Украинская студия GSC Game World обновила сайт игры S.T.A.L.K.E.R. 2, на котором до этого момента с анонса игры в мае прошлого года не изменилось почти ничего. Теперь можно быть уверенными, что проект скорее жив, чем мёртв.

На сайте теперь красуется первый постер игры. Также разработчики порадовали фанатов музыкальным треком. После столь долгого молчания разработчики пообещали стать активнее в социальных сетях.

В постере и треке фанаты усмотрели секретное послание, записанное азбукой Морзе. В группе игры в социальной сети «ВКонтакте» энтузиасты уже взялись за расшифровку. На момент анонса игры компания запустила официальный сайт stalker2.com, на нём сообщался только ориентировочный срок релиза — 2021 год.

Напомрим, разработка второй основной игры серии S.T.A.L.K.E.R. велась уже давно, она должны была выйти в 2012 году, но была отменена в декабре 2011 года.

S.T.A.L.K.E.R. представляет собой серию игр в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и приключенческого боевика. Первая игра, S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, вышла в 2007, а последняя, S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — в 2009 году. Действие разворачивается в альтернативной вселенной в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Сюжет навеян знаменитой повестью «Пикник на обочине» братьев Стругацких.