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Сегодня 16:04
Разработчики удалили сообщения с критикой новой дешёвой Xbox
Либо узнали больше о консоли, либо их попросили удалить твиты
На днях несколько разработчиков из студии id Software выразили свою обеспокоенность техническими характеристиками младшей версии новой консоли Xbox Series S. Сегодня СМИ заметили, что специалисты удалили сообщения с критикой устройства.
Разработчики, в числе которых был Билли Хан, указали на проблемы с оперативной памятью в Xbox Series S. Они отметили, что RAM будет нелегко компенсировать, и она «будет довольно сильно тянуть вниз базовые возможности мультиплатформенных игр следующего поколения».
Эти сообщения наделали немало шуму. Но сегодня журналисты увидели, что Билли Хан и Дастин Лэнд удалили твиты о Xbox Series S. У Билли, например, осталось только сообщение о том, что все новые консоли — большой шаг вперёд, и было бы здорово, если бы памяти было побольше (потому что «нам всегда нужно больше памяти»). Разработчик отметил в конце, что пользователи могут покупать любую консоль, которая соответствует их потребностям.