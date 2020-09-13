Разработчики удалили сообщения с критикой новой дешёвой Xbox

Разработчики, в числе которых был Билли Хан, указали на проблемы с оперативной памятью в Xbox Series S. Они отметили, что RAM будет нелегко компенсировать, и она «будет довольно сильно тянуть вниз базовые возможности мультиплатформенных игр следующего поколения».

Эти сообщения наделали немало шуму. Но сегодня журналисты увидели, что Билли Хан и Дастин Лэнд удалили твиты о Xbox Series S. У Билли, например, осталось только сообщение о том, что все новые консоли — большой шаг вперёд, и было бы здорово, если бы памяти было побольше (потому что «нам всегда нужно больше памяти»). Разработчик отметил в конце, что пользователи могут покупать любую консоль, которая соответствует их потребностям.