Разработчики "Ведьмака" приостановили продажи своих игр на территории России и Белоруссии

“Сегодня мы начинаем работу с нашими партнерами по приостановке цифровых продаж и прекращению поставок физических запасов продукции CD PROJEKT Group, а также всех игр, распространяемых на платформе GOG, на территории России и Беларуси”, - говорится в заявлении CDPR в Twitter.

В записке для инвесторов CD Projekt сообщила, что на Россию и Беларусь пришлось около 5,4 процента доходов от собственных игр и 3,7 процента от продаж в GOG за последний год.