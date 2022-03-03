Разработчики "Ведьмака" приостановили продажи своих игр на территории России и Белоруссии

Игры
Сегодня в 22:07
1 мин.
Разработчики "Ведьмака" приостановили продажи своих игр на территории России и БелоруссииМожно вместо этого прочитать книгу
CD Projekt Red заявила, что прекращает продажу своих игр в России и Беларуси до дальнейшего уведомления. Так, пользователи этих стран больше не смогут покупать собственные игры издательства - такие как Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt - или любые игры из магазина CD Projekt GOG.
“Сегодня мы начинаем работу с нашими партнерами по приостановке цифровых продаж и прекращению поставок физических запасов продукции CD PROJEKT Group, а также всех игр, распространяемых на платформе GOG, на территории России и Беларуси”, - говорится в заявлении CDPR в Twitter.
В записке для инвесторов CD Projekt сообщила, что на Россию и Беларусь пришлось около 5,4 процента доходов от собственных игр и 3,7 процента от продаж в GOG за последний год.
Источник: Engadget