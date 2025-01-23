Разработчики всё ещё не хотят делать игры под VR-шлем Apple Vision Pro

Согласно опросу Game Developers Conference, в котором приняли участие более 3 000 разработчиков, только 8% из них в настоящее время создают игры для visionOS. 18% заявили, что их следующий проект будет ориентирован на это устройство. Кроме того, 26% выразили большую заинтересованность в разработке для Vision Pro, что лишь немного больше, чем 25%, которые заинтересованы в PlayStation VR2 (тоже не самая удачная гарнитура на рынке).

Фанаты ждут, что по мере того, как все больше разработчиков будут «погружаться» в visionOS, игровая библиотека Vision Pro будет значительно расширяться.