Разработчики Xbox рассказали о напряжённой атмосфере перед массовым сокращением

Microsoft назвала это «организационными изменениями» и заявила, что цель — повысить эффективность. Но у разработчиков другое мнение. Один из них отметил, что в письме CEO Xbox Фила Спенсера говорилось о рекордной прибыли Xbox, и тут же — об увольнениях. Это вызвало напряжение внутри команды.

Halo Studios продолжает работу над новыми проектами по Halo, но настроение внутри коллектива остаётся «не очень». Разработчики говорят о кризисе в одной из игр и недовольстве качеством текущих продуктов. Ранее студия уже теряла сотрудников в 2023 году, в том числе ветеранов серии.

Microsoft также закрыла несколько других проектов и студий, включая перезапуск Perfect Dark и Everwild, а также сократила команду Forza Motorsport. Параллельно компания активно инвестирует в ИИ и автоматизацию.