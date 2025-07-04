Игры
Опубликовано 04 июля 2025, 06:45
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Разработчики Xbox рассказали о напряжённой атмосфере перед массовым сокращением

Halo Studios снова попала под сокращения
В рамках масштабных увольнений Microsoft, в частности Xbox, которые затронули около 9 000 сотрудников по всему миру, пострадала и команда Halo Studios — бывшая 343 Industries. По словам одного из разработчиков, уволены как минимум пять сотрудников, а в студии осталось от 200 до 300 человек.
Разработчики Xbox рассказали о напряжённой атмосфере перед массовым сокращением

© Microsoft

Microsoft назвала это «организационными изменениями» и заявила, что цель — повысить эффективность. Но у разработчиков другое мнение. Один из них отметил, что в письме CEO Xbox Фила Спенсера говорилось о рекордной прибыли Xbox, и тут же — об увольнениях. Это вызвало напряжение внутри команды.

Halo Studios продолжает работу над новыми проектами по Halo, но настроение внутри коллектива остаётся «не очень». Разработчики говорят о кризисе в одной из игр и недовольстве качеством текущих продуктов. Ранее студия уже теряла сотрудников в 2023 году, в том числе ветеранов серии.

Microsoft также закрыла несколько других проектов и студий, включая перезапуск Perfect Dark и Everwild, а также сократила команду Forza Motorsport. Параллельно компания активно инвестирует в ИИ и автоматизацию.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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