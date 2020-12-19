Разработчики забагованной Cyberpunk 2077 готовы вернуть деньги за игру из "собственного кармана"

В письме, обращенном покупателям Cyberpunk 2077, компания CD Projekt сообщает, что намерена вернуть всем владельцам физической или цифровой копии игры, имеющим доказательства покупки, средства. Причем, отмечается, что при необходимости деньги будут возвращены из “собственного кармана” компании. Судя по всему, компания обеспокоена своей репутацией, которая сложилась после выхода “сырой” игры и пытается сделать все возможное для реабилитации.