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Разработчики забагованной Cyberpunk 2077 готовы вернуть деньги за игру из "собственного кармана"
Компания идет на крайние меры
Нескольким ранее Sony начала возвращать деньги за PlayStation-версию Cyberpunk 2077. Сейчас же представители CD Projekt официально заявили, что готовы возвращать деньги за покупку забагованной игры даже из “собственного кармана”.
В письме, обращенном покупателям Cyberpunk 2077, компания CD Projekt сообщает, что намерена вернуть всем владельцам физической или цифровой копии игры, имеющим доказательства покупки, средства. Причем, отмечается, что при необходимости деньги будут возвращены из “собственного кармана” компании. Судя по всему, компания обеспокоена своей репутацией, которая сложилась после выхода “сырой” игры и пытается сделать все возможное для реабилитации.
Напомним, что нескольким ранее стало известно, то Cyberpunk 2077 удалили из онлайн-магазина PlayStation в связи с жалобами игроков. Таким образом, даже те геймеры, которые осведомлены о качестве игры - приобрести ее не смогут.