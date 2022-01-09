Разработчиков игр обвинили в нереалистичном изображении причёсок темнокожих людей

«Я хочу создать пространство, открытое для всех чернокожих, чтобы поговорить о том, чего мы хотим», — сказала одна из создательниц проекта. Она заявила, что волосы афроамериканцев в видеоиграх уже давно представлены плохо. Ей и соратникам не нравились старые модели людей из игры Sims с волосами, смоделированными на настоящей цветной капусте. Также отмечается, что Nintendo потребовалось больше года, чтобы выпустить обновление для Animal Crossing: New Horizons, которое включало чёрную прическу, называемую волнами.