Игры
Сегодня в 15:26
1 мин.

Разработчиков игр обвинили в нереалистичном изображении причёсок темнокожих людей

Создана библиотека реалистичных причёсок
Художники решили создать Open Source Afro Hair Library — библиотеку с афропричёсками, так как им показалось, что разработчики игр неправильно воссоздают причёски темнокожих людей.
Разработчиков игр обвинили в нереалистичном изображении причёсок темнокожих людей

«Я хочу создать пространство, открытое для всех чернокожих, чтобы поговорить о том, чего мы хотим», — сказала одна из создательниц проекта. Она заявила, что волосы афроамериканцев в видеоиграх уже давно представлены плохо. Ей и соратникам не нравились старые модели людей из игры Sims с волосами, смоделированными на настоящей цветной капусте. Также отмечается, что Nintendo потребовалось больше года, чтобы выпустить обновление для Animal Crossing: New Horizons, которое включало чёрную прическу, называемую волнами.

Примеры реалистичных причёсок из Open Source Afro Hair Library

Примеры реалистичных причёсок из Open Source Afro Hair Library

Поэтому художники решили предоставить разработчикам коллекцию правильных причёсок. Авторы хотят, чтобы разработчики не придерживались «грубых расовых стереотипов».

Источник: Futurism
Новости партнеров
Новости партнеров