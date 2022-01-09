Разработчиков игр обвинили в нереалистичном изображении причёсок темнокожих людей

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Разработчиков игр обвинили в нереалистичном изображении причёсок темнокожих людейСоздана библиотека реалистичных причёсок
Художники решили создать Open Source Afro Hair Library — библиотеку с афропричёсками, так как им показалось, что разработчики игр неправильно воссоздают причёски темнокожих людей.
«Я хочу создать пространство, открытое для всех чернокожих, чтобы поговорить о том, чего мы хотим», — сказала одна из создательниц проекта. Она заявила, что волосы афроамериканцев в видеоиграх уже давно представлены плохо. Ей и соратникам не нравились старые модели людей из игры Sims с волосами, смоделированными на настоящей цветной капусте. Также отмечается, что Nintendo потребовалось больше года, чтобы выпустить обновление для Animal Crossing: New Horizons, которое включало чёрную прическу, называемую волнами.
Поэтому художники решили предоставить разработчикам коллекцию правильных причёсок. Авторы хотят, чтобы разработчики не придерживались «грубых расовых стереотипов».
Источник: Futurism