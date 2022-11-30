Разработчику надоело использование его игры ради подделки военных кадров

С момента выхода игры в 2013 году кадры из видеоигры, известной своей реалистичностью, несколько раз становились вирусными, так как люди пытались выдать ролики военного симулятора за кадры реальных боевых действий. После начала СВО в феврале проблема значительно обострилась. Пранкеры и мошенники стали загружать ролики из Arma 3, чтобы воспользоваться потребностью людей в любой информации.

"Хотя нам очень лестно, что Arma 3 так реалистично моделирует современные военные конфликты, мы, конечно, не рады, что ее могут принять за реальные боевые кадры и использовать в качестве военной пропаганды", - заявил Павел Кризка, PR-менеджер Bohemia Interactive. "Такое случалось в прошлом (видеоролики Arma 3 якобы изображали конфликты в Афганистане, Сирии, Палестине и даже между Индией и Пакистаном), но в настоящее время этот контент набирает обороты в связи с текущим конфликтом в Украине".

Они пришли к выводу, что лучший способ решить эту проблему - активно сотрудничать с ведущими СМИ и агентствами по проверке фактов, которые имеют больший охват и возможности для эффективной борьбы с распространением фальшивых новостей.

Некоторые из признаков фальшивых кадров включают низкое разрешение, трясущуюся камеру и/или ночную съемку. Они часто без звука, без людей в движении, а иногда все еще включают элементы интерфейса из видеоигры.