Разработка признанной критиками игры «Ведьмак 3» пошла полным ходом

Изначально анонсированный в 2022 году Project Polaris знаменует собой начало новой игровой саги во вселенной The Witcher. Хотя CD Projekt избегает прямо называть игру The Witcher 4.

В начале этого года более 400 разработчиков уже участвовали в проекте на стадии предпроизводства, и переход к полноценному производству свидетельствует о значительном прогрессе.

Помимо Polaris, студия разрабатывает еще две игры по «Ведьмаку»: Sirius, спин-офф, и Canis Majoris, ремейк оригинальной игры.