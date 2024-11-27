Разработка признанной критиками игры «Ведьмак 3» пошла полным ходом

Опубликовано 27 ноября 2024, 16:301 мин.
Разработка признанной критиками игры «Ведьмак 3» пошла полным ходомВерим в CD Projekt Red
CD Projekt Red объявила, что Project Polaris, кодовое название следующей части серии The Witcher, официально вошла в полномасштабное производство. Директор игры Себастьян Калемба сообщил об этом в Twitter, выразив «волнение» по поводу предстоящих задач и похвалив самоотверженность команды разработчиков.
© CD Project Red
Изначально анонсированный в 2022 году Project Polaris знаменует собой начало новой игровой саги во вселенной The Witcher. Хотя CD Projekt избегает прямо называть игру The Witcher 4.
В начале этого года более 400 разработчиков уже участвовали в проекте на стадии предпроизводства, и переход к полноценному производству свидетельствует о значительном прогрессе.
Помимо Polaris, студия разрабатывает еще две игры по «Ведьмаку»: Sirius, спин-офф, и Canis Majoris, ремейк оригинальной игры.