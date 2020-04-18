Реалистичную и сложную игру-авиасимулятор сделают бесплатной на месяц

DCS World вышла в Steam 2018 году. Это детище российской компании Eagle Dynamics и британского издательства The Fighter Collection. Об акции «Бесплатно для всех» создатели игры объявили во «ВКонтакте». Свободный доступ открывается с 19 апреля. В течение месяца каждый может попробовать любой из модулей без ограничений. Пользователи получат доступ ко всем продуктам кроме кампаний, в том числе к модулям F-16C, F/A-18C и A-10C Warthog.

Если игрокам что-то понравится, они смогут приобрести это по сниженной вполовину цене. Сообщается, что 10% от чистого оборота авторы игры передадут фонду Children First.