Реалистичный авиасимулятор от Microsoft сравнили с аналогом 2017 года

Microsoft Flight Simulator 2020 отличается фотореалистичной графикой и огромным детализированным миром. Игрок сможет «пролететь» практически над всей земной поверхностью. Несколько опубликованных тизеров Microsoft Flight Simulator 2020 уже впечатлили ожидающих игру геймеров. Релиз ожидается в этом году. Игра выйдет на компьютерах и консоли Xbox One.

Что касается X-Plane 11, то она вышла в 2017 году и является последней актуальной частью серии игр. Она имеет хорошие оценки в Steam и, кстати, предлагается сейчас со скидкой в 34% за 692 рубля вместо 1049 рублей. Акция продлится до 9 июля.