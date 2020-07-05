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Реалистичный авиасимулятор от Microsoft сравнили с аналогом 2017 года
Небо и земля
Реалистичный авиасимулятор от Microsoft сравнили с аналогом 2017 года — X-Plane 11. Разница между ними огромна.
Видео опубликовал YouTube-канал Flight Sim. На нём покадрово сравниваются различные локации двух игр.
Microsoft Flight Simulator 2020 отличается фотореалистичной графикой и огромным детализированным миром. Игрок сможет «пролететь» практически над всей земной поверхностью. Несколько опубликованных тизеров Microsoft Flight Simulator 2020 уже впечатлили ожидающих игру геймеров. Релиз ожидается в этом году. Игра выйдет на компьютерах и консоли Xbox One.
Что касается X-Plane 11, то она вышла в 2017 году и является последней актуальной частью серии игр. Она имеет хорошие оценки в Steam и, кстати, предлагается сейчас со скидкой в 34% за 692 рубля вместо 1049 рублей. Акция продлится до 9 июля.