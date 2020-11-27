Реалистичный военный шутер Escape from Tarkov отдают со скидкой в честь «Чёрной пятницы»

Она продлится с 27 по 28 ноября до 23:59 по московскому времени. Скидка распространяется на все наборы Escape from Tarkov. Например, стандартное издание предлагают за 1200 рублей вместо 1600. Оно обеспечивает гарантированный мгновенный доступ к закрытой бета-версии, цифровую копию игры к предзагрузке, базовый схрон (10x28 ячеек) и дополнительное снаряжение на старте.

События игры происходят во вселенной «Россия 2028», которую ранее использовали в игре Contract Wars. Тарков — это вымышленный город, в прошлом — зона экономического сотрудничества России и Европейского союза. В городе конфликтуют две частные военные компании. Тарков изолирован от внешнего мира миротворческими силами ООН и ВС России. Игроку нужно выйти из осаждённого города, чтобы выжить.

Разработчики хотят воплотить в игре боевую модель с достоверной физикой и баллистикой, обеспечить влияние болезней и травм на поведение персонажа.